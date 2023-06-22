Як "вибити" субсидію на комуналку в умовах зростання тарифів

Через зростання тарифів на електроенергію майже вдвічі, багатьом українцям знадобиться субсидія на оплату житлово-комунальних послуг. УНІАН спробував розібратись, як її отримати та чи вистачить всім державних виплат.

Вже за декілька днів і без того спустошені бюджети українських сімей отримають новий стрес: в липні надійдуть платіжки з більшими сумами за електроенергію.

І хоча, на перший погляд, рахунки за комуналку влітку не такі "важкі", бо немає опалення. Проте не варто забувати, що літня спека змушує багатьох з нас додатково вмикати "прожерливі" кондиціонери та вентилятори. А отже, накручені на лічильниках кіловати, ще більше "округлять" рахунки за світло.

Через зростання тарифів на електроенергію майже вдвічі, в Україні суттєво збільшиться кількість громадян, яким знадобиться субсидія на оплату житлово-комунальних тарифів. Загострити ситуацію може і збільшення розцінок за послуги водопостачання, які вже на розгляді національного регулятора, проте поки остаточно не затверджені.

Хоча влада запевняє, що кошти на підтримку українців є, проте, експерти вважають, що не всі охочі зможуть її отримати. Крім того, влада планує більш ретельно перевіряти тих, хто претендує на отримання державної компенсації витрат на комунальні послуги.

Щороку в Україні перевіряють, як говорять чиновники – верифікують, отримувачів субсидій. Але у липні 2023 році на цю категорію наших громадян чекає тотальна перевірка.

В умовах жорсткої війни, яку 16 місяців веде проти нашої країни Росія, кожна копійка для державного бюджету дуже важлива. Тому Міністерство фінансів розпорядилось, провести більш жорстку "чистку" отримувачів державних виплат. В міністерстві припускають, обсяги допомоги, що виплачуються не за призначенням, можуть сягати десяти відсотків від загальної суми, а це мільярди гривень.

Якщо під час верифікації виявлять порушення, виплати допомоги цим громадянам припинять та змусять повернути гроші державі.

Зростання кількості "прохачів" субсидій

Варто нагадати, якщо платіжка на всі комунальні витрати родини складає понад 15 відсотків сімейного бюджету, то людина має право звернутися до держави за допомогою на покриття перевищеної різниці.

У випадку, коли доходи людей невеликі й вони проживають на мінімальну заробітну плату або на прожитковий мінімум і залежать від допомоги держави, відсоток при якому надається субсидія, є ще меншим. Навіть 6 -10 відсотків від розрахункової суми.

Отримати такі субсидії можуть малозабезпечені або багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, пенсіонери або учасники бойових дій та їх родини.

Ті, хто вважають, що мають право на цю виплату, можуть подати заявку будь-де на території нашої держави. Зокрема, їх приймають центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), місцеві управління соцзахисту, органи Пенсійного фонду. Субсидію також можна оформити в додатку "Дія" та через електронний кабінет Пенсійного фонду.

За підрахунками Міністерства фінансів, до останнього підвищення тарифів на світло, на субсидії для оплати житлово-комунальних послуг у державному бюджеті на цей рік передбачили 24,4 мільярда гривень. Очікувалось, що 1,7 мільйона сімей отримають таку допомогу. Середній розмір субсидії складе 1 189 гривень.

На пільги для оплати житлово-комунальних послуг було передбачено 11,6 мільярда гривень для 1,5 мільйона сімей. Середній її розмір - 631 гривня. Тобто загалом компенсація за комуналку на рік для більш як трьох мільйонів громадян має скласти 36 мільярдів гривень.

Проте, у закладені в державному бюджеті кошти не враховували суттєве збільшення "прохачів" субсидій внаслідок зростання з 1 червня тарифів на електроенергію – із 1,44 та 1,68 гривень за кіловат-годину, до 2,64 гривень за кіловат годину.

В Міністерстві соціальної політики підрахували, що через підняття цін на світло, кількість домогосподарств – отримувачів субсидії, може значно збільшитись – приблизно на один мільйон.

"Для тих домогосподарств, що вже отримують субсидію, всі перерахунки будуть проведені автоматично із урахуванням збільшення вартості електроенергії. Ми передбачаємо, що нових звернень за призначенням субсидій серед тих, хто за старими тарифами не потребував допомоги, буде за весь сезон до мільйона", – сказала міністр Оксана Жолнович.

Грошовій компенсації підлягає вартість будь-якого тарифу в межах визначеної для кожного виду домогосподарств нормативу. Якщо це будинок на електричному опаленні – більша кількість кіловат покриватиметься субсидією, якщо, наприклад, на газовому опаленні – менша. Тобто сума субсидії буде перерахована в межах встановленої норми.

"Якщо будемо розуміти, що кількість людей збільшується настільки, що ми не покриватимемо цих видатків, будемо робити перерозподіл в державному бюджеті з інших програм. Або підніматимемо питання про збільшення допоміжних програм, які сьогодні нам надаються міжнародними донорами", - пообіцяла міністр соціальної політики Жолнович.

Відмови у виплатах почастішають

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський вважає, що закладених в держбюджет 2023 року коштів не вистачить для виплати субсидій усім, хто цього потребує. Тому почастішають випадки відмов.

"Хоча уряд може виділити додаткові кошти на субсидії з інших програм, проте, очевидно, багатьом з тих, хто подасть заявки на отримання субсидій, відмовлять. На жаль, держава проводить політику зі скорочення як кількості отримувачів субсидій, так і витрат на субсидії. Це при тому, що через війну багато громадян втратили роботу, бізнес та заощадження", - сказав економіст агенції УНІАН.

За його підрахунками, середні витрати домогосподарства через підвищення тарифів на електроенергію зростуть приблизно на 300 гривень. Проте, взимку ці витрати можуть ще додатково зрости.

"Справа в тому, що частина будинків в Україні має електричне опалення. Витрати таких домогосподарств зростуть на декілька тисяч гривень. Також суттєво зростуть витрати, тих, хто використовує бойлери для підігріву води", - сказав він.

Експерт вважає, що багатьом людям доведеться робити важкий вибір: сплачувати рахунки за електроенергію, чи купувати продукти.

Збільшення комунальних платежів у часи війни, коли багато наших громадян втратили роботу, часто житло і здоров’я, також може призвести до більшої заборгованості населення за комунальні послуги.

До речі, у часи війни загальна сума заборгованості населення за комунальні послуги значно зросла. Якщо станом на початок 2022 року борг становив 81,6 мільярда гривень, то у квітні цього року він зріс до 140 мільярдів гривень.

"Підвищення тарифів на електроенергію призведе до зростання заборгованості. На жаль, уряд заборонив стягувати борги за комунальні послуги лише для житла, яке знаходиться на окупованих територіях чи в зоні бойових дій. В той час, як людям в інших регіонах також часто немає чим платити за комунальні послуги", - вважає Хмелевський.

Він порадив громадянам, у яких комунальні компанії вимагають сплату боргів, проводити їх реструктуризацію, що дозволить відтермінувати сплату заборгованості.

Як не переплачувати тим, у кого немає субсидії

Оскільки більшість українських сімей з працюючими чоловіком та дружиною все ж таки не зможуть розраховувати на субсидію, а тільки на власні сили, звичка економити споживання енергоресурсів просто необхідна.

Киянка Христина розповіла УНІАН, що після того, як дізналась про підняття тарифів на світло, одразу почала намагатися змінити побутові звички своєї родини.

"Тепер ми включаємо пральну машину тільки або до сьомої ранку, або вже після одинадцятої вечора. У нас двозонний лічильник, і тому у цей час діє нічний тариф вартістю – половина від денного, тобто 1,32 грн за кіловат. Так, це не дуже зручно, але потрібно підлаштовуватись", - сказала вона.

Крім того, оскільки її сім’я працює і майже весь день на роботі, то у літню спеку кондиціонер так само вмикається вже тільки перед самим сном. Зарядка телефонів і повербанків теж перенесена на нічний час.

Особливо вигідно мати двозонний лічильник і нічний тариф взимку тим, у кого є електричне опалення. Двозонний лічильник можна купити самостійно або у регіонального обленерго разом з замовленням послуги із заміни лічильника. Ціна залежить від моделі. Цього року середня ціна до чотирьох тисяч гривень. За один рік прилад має окупитися і потім почнеться економія.

До речі, українському уряду варто розглянути можливість впровадження програми для населення з розширення практики застосування таких більш економних лічильників. Бо багато українців не знають про існування нічного тарифу та його переваги в економії.

Ті, хто не має двозонних лічильників, мають змінити чи відмовитись від енерговитратних звичок. Якщо в квартирі чи будинку проведений газ, то, наприклад, можна відмовитись від використання електрочайника та електричної духовки.

Експерти радять використовувати побутову техніку, що має підвищений клас енергоспоживання, енергозберігаючі лампи, тощо. Проте, для оновлення техніки теж потрібні чималі кошти, яких наразі у багатьох наших громадян немає.

Українці, які отримують субсидію, так само мають відповідально ставитись до економії енергоресурсів, бо коли одні концентруються на способах економії, а іншим це начебто "до лампочки", то загальний ефект для країни виявиться ніяким.

Уряд обіцяє підтримку в оплаті комуналки всім нужденним в умовах підвищення тарифів. Але при цьому жорстко відсіюватиме і контролюватиме використання державних коштів. Тож, вчимося економити та робимо наше життя менш енергозалежним. А від цього, до речі, виграє не лише наша кишеня, а і екологія.

Ганна Бредіхіна