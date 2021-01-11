На Буковині проходять одразу три акції протесту.

В Україні проходять акції протесту через підвищення комунальних тарифів. На Буковині проходять одразу три акції протесту проти підвищення тарифів на постачання та споживання газу, повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Про це повідомила прес-служба ГУ НП у Чернівецькій області.

Читайте такожОтримувачі субсидій не відчують підвищення тарифів - Мінсоцполітики

Чернівецька область

"11 січня біля Чернівецької міської ради та поблизу стаціонарного посту в селі Атаки Хотинського району, а також на центральній вулиці села Мамаївці Кіцманського району зібралося близько 170 буковинців. Люди вимагають скасування підвищених тарифів на постачання і споживання газу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місцях поліцейські стежать за недопущенням порушень громадського порядку та дотриманням карантинних обмежень.

Івано-Франківськ

Під офісом АТ "Івано-Франківськгаз" зібралися кілька десятків людей, які протестують проти зростання тарифів, повідомляє "Галка". Франківці спробували зайти до керівництва установи, однак їх не впустили. Деякі з учасників акції вважають, що треба діяти радикальніше, зокрема перекривати дороги.

Хуст Як повідомляє "Голос Карпат" з боку села Крива утворився великий затор з транспортних засобів. Суми

Як повідомляє Главред, напередодні у Сумах люди вийшли на протест проти підвищення тарифів на газ та електроенергію в умовах коронакризису.

Міський голова Олександр Лисенко розпорядився створити робочу групу з вивчення питання підвищення тарифів на газ та електроенергію та ініціював відповідне звернення міської ради до КМУ та ВРУ.

"Через підвищення тарифів на газ і електроенергію люди виходять перекривати рух транспорту і на головні площі міст, – і така ситуація по всій країні. Не реагувати та замовчувати це не можна", – підкреслив міський голова.

Учасники протестів підкреслили, що якщо міська влада їх не почує і не почне реагувати відповідним чином, вони щодня перекриватимуть дороги.

Полтава

Як повідомляє РБК-Україна, в Полтаві близько 200 людей зібралися біля будівлі обласної ради. Крім зменшення цін на газ люди просять повернути пільговий тариф на електроенергію. Таке звернення учасники мітингу планують передати голові облради Олександру Біленькому.

Одеса

В Одесі люди також вийшли на акцію протесту.

Краматорськ

Також зафіксована акція протесту в Краматорську.

Прилуки

"Високий вал" повідомляє, що в Прилуках городяни також вийшли на акцію, щоб висловитися проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Депутати підготували звернення до президента Володимира Зеленського та глави уряду Дениса Шмигаля.

Мелітополь

Також зафіксована акція протесту в Мелітополі.

Херсон

Жителі Херсона вийшли на акцію протесту.

Вінниця

Також акція протесту зафіксована в Вінниці.

Кропивницький

У місті Кропивницький на площі біля міської ради відбулася акція протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Львів Проти підвищення тарифів сьогодні протестують і у Львові. Біля приміщення АТ "Львівгаз" проходить акція протесту, в якій беруть участь близько сотні львів'ян.

Борги за комуналку

На кінець січня 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг зросла на 4,7% порівняно з груднем 2019 року - до 67 мільярдів гривень.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг на кінець лютого 2020 року скоротилася на 0,4% порівняно з січнем 2020 року – до 66,7 мільярда гривень.

Станом на вересень 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг скоротилася на 1,6% порівняно з серпнем 2020 року – до 54,4 млрд грн.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко