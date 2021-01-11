За словами президента, влада не повинна допустити зростання цін на газ.

Президент України Володимир Зеленський під час енергетичної наради доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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"Тарифи на газ для населення повинні бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян", - цитує прес-служба Зеленського.

Зазначається, що Кабінет Міністрів готує системні рішення щодо вибудовування балансу на енергетичному ринку.

За інформацією прес-служби, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко представив попередній план щодо істотного зниження тарифів на газ і встановлення ціни, яка була б справедливою з точки зору споживача.

"Рішення, які обговорювалися на енергетичній нараді, передбачають також збереження макрофінансової стабільності, розвиток чесної конкуренції на ринку і допоможуть уникнути фінансового дисбалансу", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що в нараді взяли участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, тимчасово виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр соціальної політики Марина Лазебна, керівник офісу президента Андрій Єрмак та його заступники.

Що цьому передувало

З 1 січня в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

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Автор: Бредіхіна Ганна