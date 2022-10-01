Загальна сума залученої Світовим банком допомоги з початку війни становить 13 млрд доларів.

Світовий банк додатково виділить на допомогу Україні 530 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Світового банку.

Зазначається, що 30 вересня Світовий банк оголосив про додаткові 530 млн доларів, які будуть надані на підтримку уряду України для вирішення негайних потреб, які виникли через вторгнення Росії в Україну.

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"Фінансування Міжнародного банку реконструкції та розвитку забезпечується своєчасними кредитними гарантіями, наданими Великобританією (500 млн доларів) і Королівством Данії (30 млн доларів). Додаткове фінансування, мобілізоване в рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE). Даний проект надає постійну підтримку уряду в здатності забезпечити надання основних державних послуг, зокрема, у сферах охорони здоров'я, освіти та соціального захисту", - сказано в повідомленні.

На сьогодні Світовий банк мобілізував для України майже 13 млрд доларів екстреного фінансування, в тому числі й в зобов'язаннях і гарантіях донорів. З цієї суми 11 млрд доларів вже виділені в повному обсязі. Ця допомога дозволила Україні продовжити надання важливих державних послуг населенню та допомогла зменшити вплив значних людських та економічних втрат, спричинених війною.

"Наш останній аналіз показує, що загальні довгострокові витрати на реконструкцію та відновлення в Україні є величезними, а потреби навіть на наступні три роки сягають понад 100 млрд доларів. Ця цифра, як очікується, буде зростати в міру продовження війни", - зазначив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Також повідомляється, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну загальний обсяг військової та цивільної допомоги Данії, включаючи гуманітарну та фінансову підтримку, становить понад 563 млн євро.

Війна в Україні та допомога ЄС:

19 липня 2022 року ЄС підписав меморандум про транш для України на 1 мільярд євро.

6 серпня 2022 року стало відомо про те, що в ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги.

У серпні 2022 року Україна отримала від ЄС 1 млрд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро, які підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів.

Уряд України 28 вересня отримав 500 млн євро грантових коштів ЄС в рамках підписаного 5 вересня контракту з розвитку держави та посилення стійкості-III.

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