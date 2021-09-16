Минулого року Світовий банк заморозив публікацію свіжого рейтингу та провів низку аудитів звіту та його методології.

Світовий банк відмовився від подальшої публікації рейтингу Doing Business, у якому щорічно оцінювалися умови ведення бізнесу в різних країнах.

Про це рішення керівництва групи Світового банку повідомляється на офіційному сайті установи.

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"Довіра до досліджень групи Світового банку є життєво важливою. Дослідження групи інформує про дії політиків, допомагає країнам приймати обґрунтовані рішення та дозволяє зацікавленим сторонам більш точно оцінювати економічні та соціальні покращення. Такі дослідження також були цінним інструментом для приватного сектора, громадянського суспільства, наукових кіл, журналістів та інших, розширюючи розуміння глобальних проблем", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при складанні рейтингів Doing Business 2018 і 2020 років були порушені правила, після чого банк заморозив публікацію наступного рейтингу та провів низку аудитів звіту та його методології. Також, на адресу Світового банку висувалися звинувачення, що до маніпуляції даними причетні співробітника банку.

"Переглянувши всю наявну на сьогодні інформацію про ведення бізнесу, включаючи висновки минулих оглядів, звітів та аудитів, керівництво групи Світового банку прийняло рішення припинити ведення рейтингу Doing Business. Надалі ми будемо працювати над новим підходом до оцінки ділового та інвестиційного клімату", - заявили в Світовому банку.

Рейтинг Doing Business: що відомо

Doing Business характеризує стан інвестиційного клімату в 190 країнах світу. Це результат щорічного дослідження, яке оцінює простоту ведення підприємницької діяльності. Світовий банк розраховує цей індекс з 2003 року за такими критеріями, як легкість відкриття нового бізнесу, отримання дозволів на будівництво, реєстрація власності, отримання позики, захист прав інвесторів, сплата податків та ін.

В останньому рейтингу Doing Business 2020, опублікованому в 2019 році, Україна піднялася на сім пунктів і посіла 64 місце серед 190 країн світу. У Мінекономрозвитку очікували, що Україна могла поліпшити свої позиції та піднятися на 10-20 сходинок у рейтингу Doing Business 2021.

Однак, у серпні 2020 року стало відомо, що Світовий банк призупиняє публікацію рейтингу Doing Business через низку порушень, виявлених у звітах на 2018 і 2020 роки, опублікованих у жовтні 2017 і 2019 років відповідно.

Автор: Олександр Топчій