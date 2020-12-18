Уряд ставить за мету досягти топ-50 в Індексі глобальної конкурентоспроможності та топ-30 в рейтингу Doing Business.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що спрощення підключення до електромереж, законодавство про банкрутство і доступність фінансових ресурсів дозволять Україні здійснити прорив у рейтингу Doing Business.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

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Як зазначив прем'єр-міністр, уряд ставить за мету досягти топ-50 в Індексі глобальної конкурентоспроможності та топ-30 в рейтингу Doing Business.

"Зараз в рейтингу Doing Business ми знаходимося в районі 60-го місця. Є три параметри, які тримають нас внизу. Це підключення до електромереж, законодавство про банкрутство і доступність до фінансових ресурсів", - цитує прес-служба Шмигаля.

За його словами, це ті ризики, які внутрішні та зовнішні інвестори сприймають як обмеження для розвитку бізнесу.

Прем'єр зазначив, що вже прийнято Кодекс України щодо процедур банкрутства. Подальша робота в законодавчій сфері та з підзаконними актами в цій сфері дозволить Україні піднятися в рейтингу Doing Business.

"Потрібні також законодавчі зміни щодо підключення до електромереж. Ми зробили вже перші кроки. В Україні введено так званий RAB-тариф. Це частина тарифу, яка відшкодовується власникам електромереж і направляється ними, власне, на реінвестиції в розвиток мереж і головне - на здешевлення підключень", - підкреслив глава уряду.

Він додав, що важливо також нормативне регулювання процедури підключення до електромереж, що також опрацьовується урядом.

Прогноз

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зазначало, що Україна може поліпшити свої позиції та піднятися на 10-20 сходинок у рейтингу "Doing Business 2021", що характеризує легкість ведення бізнесу в країні.

У попередньому рейтингу Україна посіла 64-ту позицію серед 190 країн-учасниць.

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Автор: Бредіхіна Ганна