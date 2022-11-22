50 млн доларів були отримані від Міжнародної асоціації розвитку, ще 10 млн – як гарантії від Латвії.

У вівторок, 22 листопада 2022 року, Україна отримала 60 млн доларів бюджетного фінансування від Світового банку.

Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України, 50 млн доларів надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку. Ще 10 млн доларів були отримані як гарантії від Латвії.

"Ми вдячні уряду Латвії та команді Світового банку за підтримку фінансової стабільності України. Залучені кошти дозволять Україні посилити фінансування для працівників бюджетної сфери, а також і далі забезпечувати стійке державне управління в Україні", – наголосив глава Мінфіну Сергій Марченко.

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У міністерстві зазначили, що кошти будуть спрямовані на відшкодування витрат держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і на регіональному рівнях.

Фінансова допомога Україні

22 листопада 2022 року стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділяють Україні додатково 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Кошти почнуть виплачуватися в найближчі тижні.

Крім того, Уряд Канади повідомив про початок випуску п'ятирічних "облігацій суверенітету України" у розмірі 500 млн канадських доларів, щоб підтримати Україну напередодні важкого зимового періоду.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄК виділяє Україні ще 2,5 мільярда євро. Вона зазначила, що в 2023 році заплановано виділення 18 мільярдів євро з регулярними виплатами.

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