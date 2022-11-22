Після завершення випуску облігацій 500 млн канадських доларів будуть спрямовані в Україну через рахунок Міжнародного валютного фонду.

Уряд Канади повідомив про початок випуску п'ятирічних "Облігацій суверенітету України" у розмірі 500 млн канадських доларів, щоб підтримати Україну напередодні важкого зимового періоду.

Кошти від випуску облігацій будуть спрямовані на пріоритетні бюджетні потреби нашої держави, у тому числі на фінансування соціальних видатків і відновлення критичної інфраструктури, повідомили в Міністерстві фінансів України.

"Особисто вдячний за лідерство у процесі другу України, заступниці прем'єр-міністра та міністру фінансів Канади Христі Фріланд. Випуск облігацій на користь України є надзвичайно важливим знаком підтримки на фоні варварських дій РФ з руйнування енергетичної інфраструктури", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Після завершення випуску облігацій 500 млн канадських доларів (орієнтовно 360 мільйонів євро, - УНІАН) будуть спрямовані в Україну через рахунок Міжнародного валютного фонду.

Як зазначається на сайті Мінфіну Канади, жителі цієї країни зможуть придбати державні облігації України номіналом 100 доларів США.

"Канадці, які придбають українські облігації, фактично купуватимуть звичайні п'ятирічні облігації уряду Канади за приблизною ставкою прибутку 3,3%, залежно від ринкових умов на момент випуску. Щоб забезпечити інвесторам впевненість у безпеці своїх коштів, державні облігації України будуть забезпечені кредитним рейтингом Канади ААА", - розповіли в міністерстві фінансів Канади.

Також зазначається, що відсотки за облігацією виплачуватимуться двічі на рік, 24 лютого та 24 серпня, доки погашення облігації не настане у 2027 році.

Зовнішній борг України: відстрочення виплат

Як повідомляв УНІАН, 20 липня група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів оголосила про намір відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 року з можливістю продовження відтермінування на рік (до 2024 року).

21 липня у Мінфіні зазначили, що відстрочення платежів з обслуговування боргу за єврооблігаціями і варрантами у найближчі два роки дасть змогу спрямувати заощаджені 5 млрд дол. на нагальні потреби – соціальний захист та грошове забезпечення військовослужбовців.

10 серпня Україна отримала відтермінування по зовнішньому боргу на 20 млрд доларів на 2 роки. Протягом дії відстрочки відсотковий дохід за облігаціями продовжує нараховуватися за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних облігацій.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна заощадить на виплатах майже $6 млрд. Ці кошти допоможуть країні зберегти макрофінансову стабільність, посилити стійкість економіки та збільшити міць армії.

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