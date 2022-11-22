У 2023 році заплановане виділення 18 мільярдів євро з регулярними виплатами.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄК виділяє Україні ще 2,5 мільярда євро.

Про це вона написала у Твіттері, зазначивши при цьому, що у 2023 році заплановане виділення 18 мільярдів євро з регулярними виплатами.

"Європейська комісія виділяє Україні ще 2,5 мільярда євро. Ми плануємо 18 мільярдів євро на 2023 рік із регулярним виділенням коштів. Для термінового ремонту та швидкого відновлення, що веде до успішної реконструкції. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у дописі.

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Допомога Україні під час війни:

19 липня 2022 року ЄС підписав меморандум про транш для України на 1 мільярд євро. У серпні Україна отримала від ЄС 1 млрд євро в рамках великого пакету допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро.

6 серпня 2022 року стало відомо про те, що в ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро, які підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів.

Уряд України 28 вересня отримав 500 млн євро грантових коштів ЄС в рамках підписаного 5 вересня контракту з розвитку держави та посилення стійкості-III.

4 жовтня 2022 року стало відомо про те, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надає Україні 25 млн євро на ремонт муніципальних будівель для розміщення в них внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

18 жовтня стало відомо, що в Україну надійшли 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. За словами глави уряду, ці кошти є першою частиною пакета в розмірі 5 млрд євро.

24 жовтня стало відомо, що Європейський банк реконструкції та розвитку виділить до 3 млрд євро протягом 2022-2023 років, щоб допомогти українському бізнесу та економіці продовжувати функціонувати. Кошти будуть витрачені на підтримку енергетичної та продовольчої безпеки.

25 жовтня 2022 року Світовий банк надав Україні додаткові 500 мільйонів доларів.

17 листопада 2022 року Світовий банк заявив про те, що готовий надати Україні $2 мільярди.

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