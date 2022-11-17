IFC готова покрити половину підтримки, яка, як очікується, буде надана донорами протягом наступних 18-24 місяців.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну, IFC, що фінансує Світовий банк, обговорить пакет допомоги Україні на 2 мільярди доларів наступного місяця.

Як повідомляє Sky News, про це виступаючи на українській інвестиційній конференції в Лондоні заявила регіональний менеджер Міжнародної фінансової корпорації (IFC) по Україні Ліза Кестнер, зазначивши при цьому, що підрозділ Світового банку з приватних інвестицій обговорить пакет підтримки України на суму 2 млрд доларів (1,6 млрд фунтів стерлінгів) на засіданні Ради директорів у грудні.

Кестнер зазначила, що IFC готова покрити половину підтримки, яка, як очікується, буде надана донорами протягом наступних 18-24 місяців.

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Своєю чергою, керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Маттео Патроне, зазначив, що, за його очікуваннями, обсяг кредиту, наданого цією організацією Україні, до кінця року досягне 1,5 млрд євро (1,3 млрд фунтів стерлінгів).

Він додав, що кредитор працює над великим пакетом ліквідності.

"Нам потрібно зосередитися на тому, що станеться в найближчі 12-15 місяців, щоб переконатися, що ми виграємо війну на економічному фронті", — сказав Патроне.

Допомога Україні під час війни:

19 липня 2022 року ЄС підписав меморандум про транш для України на 1 мільярд євро. У серпні Україна отримала від ЄС 1 млрд євро в рамках великого пакета допомоги для подолання фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро.

6 серпня 2022 року стало відомо про те, що в ЄС розробили новий проект обіцяної фінансової допомоги.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро, які підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів.

Уряд України 28 вересня отримав 500 млн євро грантових коштів ЄС в рамках підписаного 5 вересня контракту з розвитку держави та посилення стійкості.

4 жовтня 2022 року стало відомо про те, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надає Україні 25 млн євро на ремонт муніципальних будівель для розміщення в них внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

18 жовтня стало відомо, що в Україну надійшли 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. За словами глави уряду, ці кошти є першою частиною пакету в розмірі 5 млрд євро.

24 жовтня стало відомо, що Європейський банк реконструкції та розвитку виділить до 3 млрд євро протягом 2022-2023 років, щоб допомогти українському бізнесу та економіці продовжувати функціонувати. Кошти будуть витрачені на підтримку енергетичної та продовольчої безпеки.

25 жовтня 2022 року Світовий банк надав Україні додаткові 500 мільйонів доларів.

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