Українці придбали в "Дії" понад 350 тис. військових облігацій.

Українці придбали в додатку "Дія" понад 350 тисяч військових облігацій.

Як повідомив віце-прем'єр – міністр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, кожна гривня з облігації йде на заробітну плату військовим, лікарям, вчителям та зміцнення економіки країни.

"У "Дії" придбали вже понад 350 тисяч військових облігацій. Це - потужна підтримка у майже 350 млн грн для державного бюджету. А значить, інвестиція в нашу перемогу", - зазначив Федоров.

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Військові облігації в Україні

Після початку повномасштабної війни РФ проти України Міністерство фінансів почало випуск військових облігацій з метою залучення коштів до державного бюджету для фінансування дефіциту. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис.грн. Ставка прибутковості для гривневих облігацій коливається від 12 до 16% річних залежно від терміну.

Кабінет Міністрів має домовленість з Міністерством фінансів та Національним банком, що останній викуповуватиме військові облігації на суму не більше 30 млрд грн щомісяця.

З 3 жовтня, українці можуть купити військові облігації в додатку "Дія" і допомогти економіці країни під час воєнного стану.

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