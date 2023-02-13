За минулий тиждень було видано 322 пільгових кредити на загальну суму 1,18 млрд грн.

За період дії в Україні воєнного стану, в рамках Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" укладено 19 тис. 738 кредитних договорів на загальну суму 81,61 млрд грн.

Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, за минулий тиждень в рамках програми було видано 322 пільгових кредити на загальну суму 1,18 млрд грн.

"З моменту старту державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 54 560 тис. кредитів на загальну суму 171,23 млрд грн, з яких 35 тис. 184 – від банків державного сектора економіки на загальну суму 69,08 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

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У Мінфіні нагадали, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є Уряд України в особі Міністерства фінансів, що координує всі аспекти діяльності Фонду. На сьогодні за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співпрацю з 45 банками.

Бізнес під час війни

18 березня 2022 року уряд прийняв ухвалив рішення про запуск Безвідсоткового Кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

У квітні 2022 року в Україні запустили безкоштовну платформу для допомоги в релокації бізнесу. Подавати заявки могли як підприємства, що вимагають переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення або інші активи.

У грудні 2022 року бізнес продовжив послаблювати оцінки щодо своєї економічної діяльності через російські терористичні атаки та дефіцит електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" в 2023 році буде збережена, а також продовжать діяти програми, які допомагають бізнесу зберегти робочі місця і залучати нових співробітників.

17 січня 2023 року бізнес пом'якшив негативні очікування щодо майбутньої ділової активності та інфляції.

Станом на 30 січня 2023 року через війну 80% компаній зіткнулися з падінням бізнесу.

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