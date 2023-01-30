Перебої з енергопостачанням зараз очолюють антирейтинг актуальних викликів бізнесу в Україні.

У 83% компаній, які є членами Європейської Бізнес Асоціації, відбулося падіння бізнесу у 2022 році.

Про це повідомила прес-служба асоціації, зазначивши, що майже вдвічі, порівняно з жовтнем, збільшилася кількість компаній, які відчули вплив ракетних атак на свою діяльність – з 47% до 89%.

"За підсумками року, більшість компаній повідомляють про падіння їхніх доходів у доларах США: у 29% відбулося падіння до 20%, у 54% – падіння на 21% і більше. Тільки 6% опитаних повідомили про відсутність змін, і ще 11% можуть похвалитися зростанням доходів у такий складний рік. До повномасштабного вторгнення 83% компаній Європейської Бізнес Асоціації очікували позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2022 році. За підсумками року, 83% мали падіння", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Російські обстріли призводять до переривання робочих процесів, скорочення кількості продуктивних годин, складнощів у плануванні, накопичення втоми співробітників, зростання витрат через використання генераторів та інших негативних наслідків для операційної роботи компаній.

Перебої з енергопостачанням зараз очолюють антирейтинг актуальних викликів бізнесу, також компанії скаржаться на перебої зі зв'язком та інтернетом, і мають проблеми з бронюванням співробітників і виїздом за кордон. Зараз у 88% компаній є мобілізовані працівники, серед яких у 73% вони складають до 10% штату, а ще у 15% – 10-20%. До того ж, у 39% компаній були мобілізовані критичні фахівці, в основному це ІТ-фахівці, інженери та інші представники технічних спеціальностей.

"Попри на труднощі, сьогодні всі компанії асоціації, які взяли участь в опитуванні, працюють, а саме 54% в повному обсязі, а 46% з деякими обмеженнями. Нагадаємо, в жовтні минулого року в повному обсязі працювали 44% компаній. Серед бізнесів, що працюють частково, зараз 44% обмежили географію діяльності, 23% закрили частину офісів/торгових точок/відділень, а 14% перевели діяльність в онлайн", - повідомила прес-служба.

В результаті бойових дій 40% компаній зазнали прямих збитків, до того ж 25% мають активи на окупованих територіях. Переважно це обладнання, техніка, нерухомість, транспорт. Втрати бізнесу залишаються досить високими: 32% повідомляють про втрати до 1 мільйона доларів, 36% – про втрати в діапазоні 1-10 мільйонів доларів, 16% – про втрати понад 10 мільйонів.

Разом з тим зростає кількість компаній, які виплачують співробітникам заробітну плату в повному обсязі – зараз таких 89%, з яких 25% роблять це з авансовими або додатковими виплатами. Це більше, ніж у жовтні, тоді таких було 79%.

У 2023 році, згідно з даними опитування, 8% компаній скоротять розмір оплати праці, 2% змушені відправляти співробітників у неоплачувану відпустку і ще 5% вдадуться до звільнень.

У ЄБА відзначають, що фінансова стабільність компаній поліпшується – 27% компаній мають фінансові резерви на півроку, 23% – на рік, і 36% - на рік і більше.

Опитування проводилося з 16 по 26 січня 2023 року. Участь у ньому взяли 100 топ-менеджерів компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації.

Бізнес під час війни:

Споживча інфляція за підсумками 2022 року становила26,6%, це менше за ті цифри, які озвучували в першій половині минулого року.

У квітні 2022 року в Україні запустили безкоштовну платформу для допомоги в релокації бізнесу. Подавати заявки могли як підприємства, що вимагають переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення або інші активи.

У грудні 2022 року бізнес продовжив послаблювати оцінки щодо своєї економічної діяльності через російські терористичні атаки та дефіцит електроенергії.

17 січня 2023 року бізнес пом'якшив негативні очікування щодо майбутньої ділової активності та інфляції.

Вас також можуть зацікавити новини: