Член Ради НБУ Василь Фурман зазначив, що готівковий курс може несуттєво коливатися протягом року.

У Національному банку вважають, що валютний ринок "звик" до масованих обстрілів України з боку російської армії, а тому не демонструє коливань.

Про це член Ради НБУ Василь Фурман сказав у ефір інформаційного телемарафону, зазначивши пі цьому, що зафіксований Нацбанком курс правильний і відіграє важливу роль під час війни.

"Валютний ринок, як і ми з вами, звик до обстрілів і не реагує на них – і це плюс. В цілому різниця між готівковим і безготівковим ринком незначна і відносно стабільна протягом останніх місяців", - сказав він.

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Водночас готівковий курс може показувати несуттєві коливання протягом року.

"За готівковим курсом прогнозів Нацбанк не дає, але ми можемо побачити прогнози вітчизняних або зарубіжних фінансових організацій, які говорять, що якщо курс і буде коливатися в ту чи іншу сторону, то не суттєво щодо нинішніх показників", - додав він.

Війна в Україні та курс долара:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проекті Державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

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