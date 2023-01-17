Також бізнес очікує посилення девальвації курсу національної валюти.

Бізнес дещо послабив негативні очікування щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців на тлі активних бойових дій та терористичних атак, а також щодо інфляції.

Про це свідчать результати опитування керівників щодо ділової активності своїх компаній, яке Національний банк провів у ІV кварталі 2022 року.

"Водночас другий квартал поспіль спостерігається пом’якшення негативних очікувань щодо майбутньої ділової активності підприємств. На тлі погіршення девальваційних очікувань пом’якшились оцінки щодо інфляції", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що бізнес пом’якшив негативні очікування щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Інфляційні очікування поліпшилися: у IV кварталі 2022 року очікувана річна інфляція становила 23,3% порівняно з 25,2% у попередньому кварталі.

Також бізнес очікує посилення девальвації курсу національної валюти: майже вдвічі скоротилася частка тих, хто очікує курс національної валюти в межах 38-40 грн/дол. Середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 42,59 грн/дол.

Попри незначне поліпшення загальної оцінки, погіршення фінансово-економічного стану очікують респонденти всіх видів економічної діяльності, крім підприємств будівництва. Найпесимістичніші очікування у підприємств енерго- та водопостачання і добувної промисловості, а підприємства будівництва не очікують змін у найближчі 12 місяців.

"Бізнес продовжує очікувати зменшення обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку. Зростання загальних обсягів реалізації очікують лише підприємства торгівлі", - повідомили у НБУ.

Свіжі економічні прогнози - подробиці

За даними Нацбанку, у грудні 2022 року бізнес продовжив послаблювати оцінки щодо своєї економічної діяльності через російські терористичні атаки та дефіцит електроенергії.

Споживча інфляція за підсумками 2022 року становила 26,6%, це менше за ті цифри, які озвучували в першій половині минулого року.