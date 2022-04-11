За місяць із зони бойових дій евакуювали 216 підприємств і 97 із них вже відновили роботу на новому місці.

В Україні запустили безоплатну платформу для допомоги в релокації бізнесу.

Про це повідомила прес-служба уряду.

"Продовжуємо допомагати бізнесу ще швидше відновити роботу, піднімати економіку країни та надавати робочі місця. Для цього запускаємо платформу, що допоможе перемістити бізнес із "гарячих точок" та продовжити його діяльність у більш безпечному місці - https://relocate.prozorro.sale", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за місяць із зони бойових дій евакуювали 216 підприємств і 97 із них вже відновили роботу на новому місці.

Платформа призначена для бізнесу, який подав заявки на релокацію, компаній, які хочуть допомогти підприємствам з релокацією, та представників Міністерства економіки, військових адміністрацій, компаній, які допомагають з опрацюванням заявок, логістикою, процесом переїзду, пошуком нових виробничих приміщень та розселенням працівників.

Подавати заявки можуть як підприємства, що потребують переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення чи інші активи.

Як повідомляв УНІАН, в середині березня в Україні стартувала програма з переміщення українських виробництв з постраждалих від бойових дій регіонів.