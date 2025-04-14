Ризики для світової економіки різко зросли з 2022 року.

Геополітичні ризики можуть спровокувати значне падіння акцій. Ця ситуація може поставити під загрозу фінансову стабільність.

У звіті Міжнародного валютного фонду зазначено, що ризики для світової економіки різко зросли з 2022 року через війни, зростання військових витрат і торговельні обмеження.

У Фонді закликали фінансові установи зосередиться на капіталі та ліквідності, щоб впоратися з можливими втратами через геополітичні ризики.

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Аналітики МВФ заявили, що такі події, як війни, дипломатична напруженість або тероризм, призводять до зниження цін на акції в середньому на 1 відсотковий пункт на місяць у всіх країнах, а середнє падіння на ринках, що розвиваються, становить 2,5 відсоткових пункти.

При цьому зазначено, що війни, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну, - найбільш значущі ризикові подіями, через які прибутковість акцій знижувалася в середньому на 5 процентних пунктів на місяць, що вдвічі перевищує рівень інших геополітичних ризикових подій.

Ситуація на ринках - останні новини

Після запровадження президентом США Дональдом Трампом високих мит на біржах по всьому світу почалося падіння індексів. Зокрема, подешевшали й акції американських компаній, оскільки інвестори бояться рецесії та інфляції у США.

Пізніше Трамп оголосив про 90-денну паузу у введенні додаткових мит щодо країн, готових до переговорів, що призвело до різкого зростання акцій. Цей крок сприйняли як відмову від повномасштабної торгової війни.

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