Невизначеність зберігається навіть після "капітуляції Трампа перед ринками".

Рішення президента США Дональд Трамп про 90-денну паузу у введенні додаткових мит щодо країн, готових до переговорів, призвело до різкого зростання акцій. Цей крок сприйняли як відмову від повномасштабної торгової війни.

Видання Financial Times пише, що американські акції підскочили відразу після заяви Трампа, а індекс S&P 500 зріс на 9,5%. При цьому японський індекс Topix зріс на 8%, а тайванський Taiex - на 9,3%. Індекс Stoxx Europe 600 виріс на 5,5% на початку торгів, німецький Dax піднявся на 8,3%, а FTSE 100 - на 6,1%.

Масштабне ралі американських акцій збільшило ринкову вартість S&P 500 приблизно на 4,3 трлн доларів. 10 квітня стало найкращим для індексу з 2008 року, а для Nasdaq з 2001 року - індекс піднявся аж на 12%.

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Розпродаж державних боргових зобов'язань США - основи світової фінансової системи - послабшав після рішення Трампа та аукціону казначейських зобов'язань, який показав високий міжнародний попит. Прибутковість 10-річних облігацій, яка в середу зросла на 0,24 відсоткових пункти, завершила день у Нью-Йорку зростанням на 0,08 відсоткових пункти до 4,35%.

Банки Волл-стріт попереджали, що мита призведуть економіку США до рецесії, одночасно підвищуючи інфляцію і безробіття.

При цьому Reuters пише, що на тлі загострення між США і Китаєм золото подорожчало більш ніж на 1% на тлі загострення торговельної війни між США і Китаєм. Так, спотове золото зросло на 1,2% до 3 120,01 долара за унцію, а американські ф'ючерси на золото зросли на 1,9% до 3 137,20 долара.

"Якщо ми вступимо в період повільного зростання, що є нашим базовим сценарієм, ми вважаємо, що ставки зрештою знизяться і підштовхнуть золото до зростання, оскільки інфляційні проблеми все ще будуть з нами більшу частину року через вплив мит. Зрештою ми побачимо 3 200 доларів, можливо, до кінця місяця, якщо не раніше", - вважає аналітик Marex Едвард Меїр.

Золото подорожчало більш ніж на 18% за 2025 рік, чому значною мірою сприяли мита Трампа, очікування зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою, геополітична напруженість на Близькому Сході та Україні, активні купівлі центральних банків і зростання інвестицій у біржові фонди, забезпечені золотом. Якщо інфляційний тиск змусить ФРС підвищувати процентні ставки, метал втратить привабливість.

Варто зазначити, що спотове срібло подорожчало на 0,7% до 31,24 долара за унцію, платина зросла на 0,2% до 938,95 долара, а паладій подешевшав на 0,6% до 926,41 долара.

Мита Трампа - останні новини

9 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що призупиняє на 90 днів введення підвищених мит для 75 країн. У цей період для них діятиме мито в 10%. Винятком став Китай. За словами Трампа, мита для Пекіна збільшаться зі 104% до 125%.

Видання WSJ пише, що американський лідер сподівається, що зможе змусити Пекін піти на угоду, але поки мало ознак того, що китайський лідер Сі Цзіньпін готовий поступитися.

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