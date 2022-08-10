Базова інфляція у липні 2022 року у порівнянні з червнем становила 1,2%.

Споживча інфляція в Україні у липні в річному вираженні - у порівнянні з липнем 2021 року - становила 22,2%.

Як повідомляє Державна служба статистики, інфляція на споживчому ринку у липні, у порівнянні з червнем 2022 року, становила 0,7%, з початку року – 18,2%.

Зазначається, що базова інфляція у липні 2022 року, у порівнянні з червнем, становила 1,2%.

Війна в Україні та інфляція:

Споживча інфляція в Україні у червні в річному вираженні становила 21,5%.

Інфляційний звіт Національного банку за липень 2022 року показав, що до кінця року інфляція прискорюватиметься та сягне 31%, її повернення до цілі 5% передбачається у 2025 році.

За даними регулятора, війна призвела до порушення ланцюгів постачання, скорочення пропозиції окремих товарів, збільшення витрат бізнесу, фізичного руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, а також тимчасової окупації окремих територій.

Збереження високих цін на енергоносії та рекордні рівні інфляції у країнах-партнерах також значно посилювали ціновий тиск в Україні.

Наступного року очікується уповільнення інфляції завдяки покращенню інфляційних очікувань, налагодженню логістики та поступовому зростанню врожаїв. Додатковий дезінфляційний вплив матиме зниження світової інфляції та жорстка монетарна політика НБУ.

Водночас стримуватиме уповільнення інфляції висока вартість енергоносіїв та потреба у поетапному приведенні енергетичних тарифів для населення до ринкових рівнів. Ураховуючи наслідки війни та значний внесок від підвищення адміністративних цін, інфляція у 2023 році знизиться до 20,7%, а у 2024 – до 9,4%. Її повернення до цілі 5% передбачається у 2025 році.

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