Поліпшення прогнозу по інфляції пов'язане з налагодженням логістики.

У наступному, 2023 році, інфляція в Україні буде поступово сповільнюватися, але залишатиметься відносно високою – на рівні близько 20%.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук під час онлайн-конференції.

"Наш останній прогноз передбачає, що цього року ціни зростуть приблизно на 30%, наступного року інфляція буде поступово сповільнюватися, але залишатиметься відносно високою - близько 20%. Якщо говорити про ризики для такого прогнозу, то для поточного року ми бачимо ризики в бік зниження цього показника", - сказав Ніколайчук.

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За його словами, скоріш за все прогноз інфляції буде переглянутий у бік зниження, але не суттєво.

"Перш за все це пов'язано з поліпшенням ситуації з постачанням овочів і фруктів, Логістика трохи налагоджується. Також ми бачимо, що ціни на паливо знизилися трохи швидше, порівняно з липневими очікуваннями, через налагодження логістики. Крім того, ситуація з відкриттям портів Чорного моря для зернового коридору теж дає нам підстави очікувати, що у нас не буде значних коливань курсових і, відповідно, з боку цього фактора вплив теж буде досить стриманим", - зазначив заступник голови НБУ.

У наступному році, підкреслив Ніколайчук, основним дезінфляційним фактором буде поліпшення здатності українського бізнесу нарощувати виробництво сільськогосподарської продукції. Перш за все очікується, що будуть поліпшені логістичні здібності, і перш за все завдяки цим факторам інфляція буде сповільнюватися.

"Через війну погіршилася здатність виробляти та поставляти продукцію на ринки, плюс курсовий фактор внаслідок емісії, величезного дефіциту бюджету. На наступний рік ми очікуємо уповільнення інфляції, але повернутися відразу з 30% до мети в 5% - це нереалістично. Інфляція - це інерційний процес, і багато наслідків війни, які відбиваються на інфляційних процесах, вони розтягнуті в часі. І якраз їх ефекти ми будемо відчувати в наступному рік", - спрогнозував заступник голови Національного банку.

Інфляція в умовах війни:

Нацбанк прогнозує інфляцію в понад 30% за підсумками 2022 року.

За даними Держстату, станом на 10 серпня 2022 року, інфляція в Україні в липні становила 0,7%, у річному вимірі – 22,2%.

Споживча інфляція в Україні в липні в річному вираженні, в порівнянні з липнем 2021 року, склала 22,2%.

Інфляція на споживчому ринку в липні в порівнянні з червнем 2022 року, склала 0,7%, з початку року – 18,2%.

Відзначається, що базова інфляція в липні 2022 року, в порівнянні з червнем, склала 1,2%.

Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - порівняно з серпнем 2021 року - склала 23,8%.

8 вересня 2022 року перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявив про те, що в Україні змінилися темпи інфляції.

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