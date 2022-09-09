Базова інфляція в серпні 2022 року в порівнянні з липнем склала 2,1%.

Споживча інфляція в Україні в серпні в річному вираженні - порівняно з серпнем 2021 року - склала 23,8%.

Як повідомляє Державна служба статистики, інфляція на споживчому ринку в серпні, порівняно з липнем 2022 року, становила 2,1%, з початку року – 15,1%.

Відзначається, що базова інфляція в серпні 2022 року, в порівнянні з липнем, склала 2,1%.

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За даними Держстату, станом на 10 серпня 2022 року, інфляція в Україні в липні становила 0,7%, у річному вимірі – 22,2%.

Споживча інфляція в Україні в липні в річному вираженні, в порівнянні з липнем 2021 року, склала 22,2%.

Інфляція на споживчому ринку в липні в порівнянні з червнем 2022 року, склала 0,7%, з початку року – 18,2%.

Відзначається, що базова інфляція в липні 2022 року, в порівнянні з червнем, склала 1,2%.

8 вересня 2022 року перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявив про те, що в Україні змінилися темпи інфляції.

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