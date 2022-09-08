Нинішня рекордно висока інфляція є світовою тенденцією.

Темпи інфляції в Україні знижуються другий місяць поспіль, що є важливим позитивним сигналом для споживачів і підприємств.

Про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін, повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

"Зараз поступово інфляційна динаміка в Україні поліпшується. Вже фактично відбулося значне подорожчання окремих товарів і послуг, і останні два місяці поспіль, враховуючи дані щоденного моніторингу цін на окремі товари, темпи інфляції знижуються. Ми прогнозуємо, що вона продовжить сповільнюватися і до кінця року, хоча зазвичай сезонні прояви прискорення на окремих сегментах ринку будуть мати місце", - сказав Кудін.

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Він зазначив, що нинішня рекордно висока інфляція є світовою тенденцією, навіть у країнах Євросоюзу вона становить 9,1%. Що стосується України, то інфляція викликана двома факторами - специфічним внутрішнім і зовнішнім. Так, частково інфляція є імпортованою, адже ми купуємо дорогі енергоресурси - газ, нафтопродукти - і високі світові ціни на них позначаються на цінах в Україні.

Однак головним інфляційним фактором є війна, через яку скоротилися пропозиції товарів внаслідок зменшення виробництва, а також зросли витрати через порушення логістики, руйнування виробничих фондів, виробничих ланцюгів та інших чисто військових негативних наслідків. Відповідно це спричиняє підвищення цін.

Підставою для оптимістичного прогнозу є зниження світових цін на нафту і нафтопродукти, які, зокрема, в серпні впали на 10% і продовжують знижуватися. А також зниження світових цін на продовольство 5 місяців поспіль. Це повинно позитивно позначитися і на цінах в Україні. Так, у серпні найбільше подешевшали сезонні овочі, впали ціни на скраплений газ для автомобілів.

Інфляція в умовах війни:

Нацбанк прогнозує інфляцію в понад 30% за підсумками 2022 року.

За даними Держстату, станом на 10 серпня 2022 року, інфляція в Україні в липні становила 0,7%, у річному вимірі – 22,2%.

Споживча інфляція в Україні в липні в річному вираженні, в порівнянні з липнем 2021 року, склала 22,2%.

Інфляція на споживчому ринку в липні в порівнянні з червнем 2022 року, склала 0,7%, з початку року – 18,2%.

Відзначається, що базова інфляція в липні 2022 року, в порівнянні з червнем, склала 1,2%.

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