З 24 лютого до Європи виїхало понад 8 мільйонів українців, проте багато хто згодом повернувся додому.

Зараз на території Європи залишаються близько 4 млн 823 тисяч українських біженців. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Відзначається, що в січні кількість українців, які отримали офіційний захист (або претендують на нього) в країнах Європи, наблизилася до 5 млн, але потім під кінець місяця їхня кількість дещо знизилася. Це відбулося за рахунок скорочення числа офіційних біженців в Німеччині – відразу більш ніж на 140 тисяч осіб.

Зараз найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту перебувають у Польщі – 1 млн 563 тис. На другому місці Німеччина – 881 тис, на третьому – Чехія з 485 тис біженців.

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При цьому загальне число українських біженців в Європі за час війни, включаючи тих, хто вже повернувся додому, склало 8 мільйонів 46 тисяч осіб.

Українські біженці в Європі - останні новини

Польща оновила правила повторного в'їзду для біженців з України. Якщо український біженець повертається до Польщі, але не виконає зазначені умови, він може втратити соціальні пільги.

80% українських біженців у Литві хотіли б змінити роботу. У Вільнюсі знайшли роботу 6800 біженців з України, в Каунасі - 2900, в Клайпеді - 2600.

Словаччина на рік продовжила перебування українських біженців. Оскільки війна в Україні триває, українцям, які втекли від неї, все ще потрібен захист.

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