Оскільки війна в Україні триває, українцям, які втекли від неї, все ще потрібен захист.

Влада Словаччини продовжила до 4 березня 2024 року пільгові умови перебування в країні для біженців з України. Про це повідомляє МВС Республіки.

"Оскільки на території України триває стан війни, надання тимчасового притулку має своє обґрунтування. Рада ЄС не ухвалила рішення про закінчення надання тимчасового захисту, а це означає, що надання такого захисту автоматично продовжується на шість місяців. Але максимум на рік", - заявив глава МВС Роман Микулець.

Таким чином, українці, які бажають продовжити свій статус захисту в Словаччині, повинні подати відповідне повідомлення через електронний сервіс МВС Словаччини.

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Ті ж українці, у яких є повноцінний вид на проживання, дійсний до 4 березня 2023 року, отримують його автоматичне продовження до 4 березня 2024 року без необхідності робити "адміністративні дії".

Українські біженці в Європі - останні новини

В Іспанії місцева поліція спільно з Інтерполом знешкодила злочинне угруповання, яке експлуатувало українських біженців, змушуючи їх працювати на нелегальних тютюнових фабриках.

У Німеччині заявили, що вичерпали можливості приймати біженців з України. Гостинність німців і громадська терпимість до українців знаходяться під загрозою.

Зеленський розповів, як планують повертати додому українських біженців. Зокрема, президент назвав компоненти роботи, яку необхідно для цього здійснити.

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