Берлін незадоволений, що українські біженці осіли переважно на сході Євросоюзу.

Влада Німеччини незадоволена тим, що країни Західної Європи прийняли у себе занадто мало біженців у порівнянні з сусідами України. Про це заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag.

Вона зазначила, що Європейський союз повинен краще розподіляти навантаження з прийому українських біженців, щоб полегшити напругу в сусідніх з Україною країнах.

"Особливо повинні відчути полегшення наші східноєвропейські сусіди. Зараз Польща прийняла понад 1,5 млн українських біженців, Іспанія – 160 тисяч. Так залишатися не може", - заявила Фезер.

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Німецький міністр закликала підвищити якість координації між країнами ЄС, щоб бути готовими до прийому нової можливої хвилі українських біженців.

Українські біженці в Європі

За даними ООН, зараз в Європі залишаються близько 4,8 млн українських біженців. Найбільше - у Польщі (1,5 млн), Німеччині (900 тис.) та Чехії (500 тис).

За словами міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірини Верещук, виникнення нової великої хвилі біженців з України до країн Європи малоймовірно. Зараз люди евакуюються в основному з небезпечних районів в рівномірних кількостях і їдуть переважно в інші регіони України.

Ті ж українці, які залишаються за кордоном, в основній своїй масі вже змогли адаптуватися до проживання в іншій країні. Наприклад, в Польщі практично всі бажаючі змогли знайти роботу.

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