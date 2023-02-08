Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,35 грн/дол.

Курс готівкового долара у "Приватбанку" подешевшав на 15 копійок – до 39,85 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подешевшав на 65 копійок - до 42,65 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,35 грн/дол., євро - 41,65 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,80 грн.

Курс в умовах війни:

З 21 травня 2022 року НБУ скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Що буде з курсом: прогнози на лютий

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в лютому банки виставлятимуть свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро - від 42,20 до 44,25 гривень.

У свою чергу, керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій прогнозував, що курс долара в Україні у лютому кардинально не зміниться і очікується повільне зміцнення гривні.

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