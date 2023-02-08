Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,80 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 3 копійки – до 40,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 20 копійок і становить 43,20 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,80 грн за дол., євро - 42,50 грн за євро.

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Курс під час війни:

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Що буде з курсом в лютому: прогнози

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в лютому пік коливань курсу євро припаде на початок місяця, оскільки міжнародні ринки по парі євро/долар буде лихоманити у зв'язку із засіданнями ФРС США і ЄЦБ за процентними ставками.

Згідно з прогнозом Козирєва, банки будуть виставляти свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро - від 42,20 до 44,25 гривень.

У свою чергу, керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій прогнозував, що курс долара в Україні у лютому кардинально не зміниться і очікується повільне зміцнення гривні.

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