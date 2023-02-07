Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього показника – 40,00 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також залишився на рівні попереднього показника – 43,30 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,50 грн/дол., євро - 42,30 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,15 грн.

Курс під час війни:

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Прогнози на найближчий час:

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в перших числах лютого пік коливань курсу євро припаде на 1 і 2 лютого через те, що міжнародні ринки по парі євро/долар буде лихоманити у зв'язку із засіданнями ФРС США і ЄЦБ за процентними ставками.

За прогнозом Козирєва, банки будуть виставляти свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро - від 42,20 до 44,25 гривень.

2 лютого 2023 року керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій заявив, що курс долара в Україні у лютому кардинально не зміниться, очікується повільне зміцнення гривні.

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