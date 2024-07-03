Україна успішно пройшла вже чотири перегляди, що дозволило залучити близько 7,6 млрд доларів.

До держбюджету України надійшов п’ятий транш обсягом близько 2,2 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (EFF), йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства фінансів.

Міністр фінансів Сергій Марченко нагадав, що за 14 місяців функціонування програми EFF Україна успішно пройшла вже чотири перегляди, що дозволило залучити близько 7,6 мільярда доларів з передбачених програмою 15,6 мільярда доларів.

"Ми продовжуємо активно працювати над провадженням спільно визначених реформ за Програмою, що сприяє забезпеченню макрофінансової стабільності та створює умови для подальшого відновлення і розвитку економіки України на шляху до вступу в ЄС", - зазначив він.

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Наступні заходи, які Україна повинна буде вжити до п’ятого перегляду визначено у спільному Меморандумі України та МВФ про економічну та фінансову політику. Зокрема, це продовження структурних реформ, що охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.

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28 червня Правління директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалило наступний транш за програмою для України обсягом близько 2,2 мільярда доларів. Зазначалося, що кошти Україна отримає негайно, і їх буде спрямовано на підтримку бюджету.

За даними Bloomberg, МВФ додасть вимогу до України щодо внесення змін до Митного кодексу, щоб посилити боротьбу з корупцією. Зокрема, Україні потрібно буде привести свої митні операції у відповідність із законодавством Європейського Союзу, зміцнити доброчесність персоналу та запровадити прозорий процес найму персоналу.

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