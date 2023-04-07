Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів стали податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок і плата за землю.

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів за перший квартал 2023 року склали 103,8 млрд грн, що на 17,1 млрд грн або 19,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки України.

Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів стали податок на доходи фізичних осіб (68,2 млрд грн), єдиний податок (13,5 млрд грн) і плата за землю (7,9 млрд грн).

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Ще 1,9 млрд грн приніс податок на нерухоме майно, 4,7 млрд грн – акцизний податок, 3,7 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектора економіки, 3,8 млрд грн – доходи від інших податків.

"Вагомий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів зафіксовано в таких областях: Житомирській (+61%), Чернігівській (+58,4%), Закарпатській (+53,3%), Волинській (+48,2%), Черкаській (+46,1%), Львівській (+43,6%), Рівненській (+42,4%), Чернівецькій (+42%)", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Мінекономіки, збільшення доходів у цих областях пов'язане, зокрема, з тим, що в ці регіони перемістилися переважно внутрішньо переміщені особи і бізнес з територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були або є тимчасово окупованими збройними формуваннями РФ.

Найменший показник доходів загального фонду місцевих бюджетів виявлено на території тих областей, де проходять активні бойові дії або які були або є тимчасово окупованими збройними формуваннями РФ, зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

Держбюджет-2023

3 листопада 2022 року Рада ухвалила держбюджет-2023. Повідомлялося, що фінансування загального фонду держбюджету в 2023 році планується за рахунок державних запозичень у сумі 1 516 873,9 млн грн, у тому числі зовнішніх - 1 426 149 млн грн, внутрішніх – 90 724,9 млн грн.

Дефіцит держбюджету складе більше 20% ВВП, покривати його планують за рахунок допомоги партнерів. Прогноз інфляції становить 28%.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2023 рік прогнозувався в сумі 414 994,5 млн грн, у тому числі погашення державного зовнішнього боргу - 98 948,2 млн грн, державного внутрішнього боргу - 316 046,3 млн грн.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2023 рік прогнозувався в обсязі 326 283,5 млн грн, у тому числі державного внутрішнього боргу - 263 905,5 млн грн, державного зовнішнього боргу - 62 378 млн грн.

7 лютого 2023 року Рада в першому читанні підтримала зміни до держбюджету-2023.

21 березня 2023 року Рада збільшила витрати держбюджету на 500 мільярдів гривень.

Дефіцит держбюджету у першому кварталі 2023 року склав 220 мільярдів гривень. За березень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 152,2 мільярда гривень.

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