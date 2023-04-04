За березень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 152,2 мільярда гривень.

За перші три місяці 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 220,3 мільярда гривень.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів із посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби. Зазначається, що за березень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 152,2 млрд грн.

Зокрема, за рахунок податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів надійшло 29,3 млрд грн, податку на прибуток підприємств - 26,2 млрд грн. У вигляді міжнародної допомоги (грантів) надійшло 45,8 млрд грн. Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у березні 2023 року становили 36,2 млрд гривень.

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Видатки державного бюджету за перші три місяці 2023 року становили 747,4 млрд грн, у тому числі загального фонду - 635,5 млрд грн, або 88,7% від розпису звітного періоду.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-березень 2023 року становили 403,5 млрд грн, або 83,7 % від запланованих на цей період.

Державний бюджет України - новини

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік. Дефіцит держбюджету становитиме понад 20% ВВП, покривати його планують за рахунок допомоги партнерів. Прогноз інфляції складає 28%. Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів, видатки складатимуть 2,6 трлн грн. Зростання ВВП передбачається на рівні 3,2%.

За даними Мінфіну, дефіцит державного бюджету України у 2022 році склав 911,1 млрд грн. Касові видатки державного бюджету склали 2,702 трлн грн, або 92,2% від розпису звітного періоду. Платежі з погашення державного боргу за 2022 рік склали 448,6 млрд грн (99,4% від плану).

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