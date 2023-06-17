Прем'єр-міністр України і голова Програми розвитку ООН обговорили, що потрібно нашій державі для швидкої відбудови й гуманітарного розмінування.

Програма розвитку ООН спільно з партнерами акумулює 1 мільярд доларів. Кошти будут направлені на відновлення України.

Про це повідомив голова ПРООН Ахім Штайнер під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Як розповів Шмигаль, вони обговорили, що потрібно нашій державі для швидкої відбудови й гуманітарного розмінування.

Також сторони торкнулися питання підтримки релокованих підприємств і бізнесменів, які втратили свій бізнес під час війни та хочуть розпочати його з нуля.

"ПРООН готова допомогти в цих питаннях. Зокрема, готуються ініціативи з навчання та перекваліфікації підприємців, розвиток потенційно експортних виробництв. Також ПРООН підтримає відновлення енергетичної інфраструктури", - сказав Шмигаль.

Голова українського уряду подякував ПРООН за допомогу, надану за час повномасштабної війни, а також за сприяння в реалізації невідкладних пріоритетів у відновленні України.

Відновлення України - новини

Як повідомляв УНІАН, в ООН оцінили вартість відновлення української інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок вторгнення Росії в Україну, щонайменше в 411 мільярдів доларів.

Відомо, що Програма розвитку ООН і Європейській інвестиційний банк у 2023 році виділять на відновлення соціальної інфраструктури Одещини 1,5 млрд євро. Ці кошти призначені для реалізації 13 проектів: 11 уже узгоджено, підтвердження двох наразі очікується.

Також, уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення інфраструктури України. Кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН в рамках партнерської угоди.

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