Там зазначили, що бажаючі допомогти Туреччині відновитися поки не шикуються в чергу.

В Туреччині фінансовий збиток, завданий землетрусами, оцінюється в більш ніж $100 млрд.

Про це заявила "Анадолу" постійний представник Програми Розвитку ООН в Туреччині Луїза Вінтон. За її даними, через стихійне лихо було переміщено 2,7 млн осіб, зруйновано близько 600 тис. будівель.

"Зараз передбачається, що сума збитку, яку назвав уряд Туреччини і підтримали міжнародні партнери, перевищить $100 млрд", - уточнила Вінтон, додавши, що на відбудову буде потрібно ще більше.

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"Наше послання міжнародній спільноті полягає в донесенні масштабів стихійного лиха", - сказала вона.

"Потреби країни величезні, а ресурсів мало", - додала Вінтон.

За даними Бі-бі-сі, скоро в Брюсселі пройде донорська конференція, основною темою якої стане відновлення Туреччини.

Поки, як поскаржилася Вінтон, бажаючі допомогти не шикуються в чергу. 16 лютого ООН оголосила збір коштів на допомогу постраждалим із заявленою метою $1 млрд. Однак до сьогоднішнього дня зібрано тільки 9,6% від цієї суми.

Землетрус у Туреччині

У Туреччині 6 лютого сталося два землетруси силою вище семи балів. На сьогоднішній день відомо, що, жертвами стихії стали понад 46 тис. осіб.

Останнім часом в Туреччині йдуть масові арешти забудовників, які підозрюються в зведенні житлових будинків з порушеннями встановлених норм.

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