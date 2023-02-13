Збиток, нанесений інфраструктурі Туреччини, може привести до того, що дефіцит бюджету країни в цьому році перевищить 5,4% ВВП.

За оцінками бізнес-груп, землетрус у Туреччині призведе до збитків для національної економіки в розмірі понад 84 мільярдів доларів, або близько 10% ВВП.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на турецьку конфедерацію підприємництва і бізнесу, землетруси силою 7,7 і 7,6 бала, що відбулися 6 лютого, завдали збитків житловим будинкам на суму близько 70,8 млрд доларів і ще 10,4 млрд доларів втрати національного доходу.

Група, широко відома як Turkonfed, заявила, що втрати робочої сили обійдуться економіці Туреччини в 2,9 мільярда доларів. Землетруси серйозно торкнулися 10 провінцій і 13,5 млн осіб на південному сході країни, а також у сусідній Сирії.

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Розрахунки Турконфеда базувалися на землетрусах 1999 року поблизу Стамбула, в результаті яких загинуло близько 18 000 людей. Втрати в результаті останнього спустошення значно перевищили втрати від землетрусу 1999 року, і тисячі людей вважаються зниклими безвісти.

Згідно зі звітом, збиток, нанесений інфраструктурі Туреччини, включаючи дороги і електромережі, а також лікарням і школам, може привести до того, що дефіцит бюджету країни в цьому році перевищить 5,4% ВВП в порівнянні з офіційним прогнозом в 3,5%.

Початкові розрахунки Bloomberg Economics показали, що збитки, пов'язані зі стихійним лихом, включаючи зусилля з відновлення, можуть становити близько 5,5% ВВП.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його уряд завершить будівництво житла протягом року, і спочатку на допомогу при стихійних лихах було виділено близько 100 мільярдів лір (5,3 мільярда доларів).

Землетрус у Туреччині

6 лютого 2023 року в Туреччині та Сирії відбуловся потужний землетрус магнітудою 7,8. Потім послідувало безліч афтершоків і ще кілька землетрусів.

Відтоді не припиняються рятувальні роботи, проте їх ускладнює холодна погода.

На допомогу до Туреччини відправили загін українських рятувальників і необхідну техніку. За даними ДСНС, причиною масштабних руйнувань у Туреччині, які сталися через потужний землетрус, може бути неправильне планування забудови.

Станом на 10 лютого 2023 року рейтингове агентство Fitch Raitings заявило про те, що збитки від землетрусу в Туреччині будуть величезними.

Станом на 12 лютого 2023 року землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя понад 24 тисячі людей. Під завалами досі перебувають люди. Рятувальні операції тривають.

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