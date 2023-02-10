"Турецький пул страхування на випадок катастроф" (TCIP) покриває лише шкоду, заподіяну будівлям у міських районах, але не поширюється на людські втрати.

Збитки від масштабного землетрусу у Туреччині будуть величезними і перевищать $4 млрд, проте цифра може змінитися.

Такий прогноз дало рейтингове агентство Fitch Raitings, зазначивши при цьому, що остаточні збитки зараз неможливо оцінити, оскільки ситуація постійно змінюється.

"Економічні збитки важко оцінити, оскільки ситуація розвивається, але вони, скоріш за все, перевищать 2 мільярди доларів і можуть досягти 4 мільярдів доларів або більше", - йдеться в повідомленні.

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Страхові збитки складуть близько $1 млрд через низьке страхове покриття постраждалих регіонів. За даними агентства, "турецький пул страхування на випадок катастроф" (TCIP), створений після землетрусу в Ізміті в 1999 році, покриває тільки збиток, нанесений будівлям в міських районах, але не поширюється, зокрема, на людські втрати.

Землетрус у Туреччині

Вранці 6 лютого в Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Потім послідували безліч афтершоків й ще кілька землетрусів.

Відтоді не припиняються рятувальні роботи, проте їх ускладнює холодна погода.

На допомогу до Туреччини відправили загін українських рятувальників і необхідну техніку. За даними ДСНС, причиною масштабних руйнувань у Туреччині, які сталися через потужний землетрус, може бути неправильне планування забудови.

Станом на 10 лютого 2023 року землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя понад 21 тисячи людей. Під завалами досі перебувають люди. Рятувальні операції тривають.

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