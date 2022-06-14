Ці податки були скасовані в березні, коли існувала загроза дефіциту товарів народного споживання, на цей час вона минула.

Верховна Рада на наступному засіданні планує ухвалити закон про відновлення оподаткування імпорту.

Про це повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі інформаційного телемарафону.

"Щодо змін в оподаткуванні, то ми плануємо на наступному сесійному засіданні ухвалити закон, яким відновити імпортні податки, тобто при ввезенні товарів на митну територію України будуть сплачуватися ПДВ і мито", - сказав депутат.

За словами Гетманцева, ці податки були скасовані в березні, коли існувала загроза дефіциту товарів народного споживання. На сьогодні такої загрози немає, і це рішення шкодить вітчизняним товаровиробникам, продукція яких дорожча, ніж імпортна.

Нардеп зазначив, що це рішення суттєво вдарило по надходженнях до держбюджету, який недоотримав близько 20 млрд грн.

"Підстави для цього рішення були, тому що в березні у нас були застереження щодо дефіциту. Це рішення свою роль зіграло, але зараз воно підлягає скасуванню. Всі інші пільги, які ми ввели на період війни, це для маленьких, яких ми повністю звільнили від оподаткування, це 2% податок, який замінює податок на прибуток і на додану вартість, це обмеження по проведенню перевірок і обмеження по нарахуванню штрафів – все це залишається до кінця воєнного часу і навіть після воєнного часу на деякий період", - підкреслив Гетманцев.

Податки під час війни:

З початку повномасштабного вторгнення російських військ податкова служба призупинила майже всі перевірки підприємців, а Рада ухвалила пакет законів, спрямованих на дерегуляцію і зниження рівня оподаткування в період воєнного стану.

25 травня 2022 року міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що для стабілізації держбюджету необхідно підвищити податки до довоєнного рівня.

27 травня 2022 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що в Україні повернуть податки, скасовані через війну.

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