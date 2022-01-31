З урахуванням коригування на ефект календарних днів промвиробництво в грудні скоротилося в річному вираженні на 1,4%.

Промислове виробництво в Україні в грудні 2021 року в річному вираженні – до грудня 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів скоротилося на 1%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, з урахуванням коригування на ефект календарних днів промвиробництво в грудні скоротилося в річному вираженні на 1,4%.

У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в грудні збільшилося на 1,1% без урахування сезонної коригування і скоротилося на 0,2% з урахуванням коригування.

Видобувна промисловість і розробка кар'єрів в річному вираженні (до грудня 2020 року) скоротилися на 0,7%, а з урахуванням коригування на ефект календарних днів зросли на 0,1%

Читайте такожУ Держстаті розповіли, що відбувається з промисловим виробництвом

Переробна промисловість в річному вираженні зросла на 0,9%, а з урахуванням коригування на ефект календарних днів не змінилася.

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в річному вираженні скоротилися на 8,3%, А з урахуванням коригування на ефект календарних днів - на 7,2%

Промвиробництво в Україні:

Промислове виробництво в Україні в 2020 році порівняно з 2019 роком скоротилося на 5,2%.

Промислове виробництво в Україні в червні 2021 року в річному вираженні – до червня 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів збільшилася на 1,1%.

Промислове виробництво в Україні у вересні 2021 року в річному вираженні – до Вересня 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів скоротилося на 0,7%.

Промислове виробництво в Україні в жовтні 2021 року в річному вираженні – до жовтня 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів зросло на 1,4%.

Промислове виробництво в Україні в листопаді 2021 року в річному вираженні – до листопада 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів зросло на 0,4%.