Промислове виробництво в Україні в жовтні 2021 року в річному вираженні – до жовтня 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів зросло на 1,4%.
Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, з урахуванням коригування на ефект календарних днів промвиробництво в жовтні зросло в річному вираженні на 2,2%.
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У порівнянні з попереднім місяцем в жовтні воно збільшилося на 7,8% без урахування сезонного коригування і на 1,9% скоротилося з урахуванням коригування.
У розрізі основних видів діяльності у добувній промисловості та розробці кар'єрів у жовтні цього року зростання виробництва у порівнянні з жовтнем 2020 року склало 0,6%, у переробній промисловості спостерігалося скорочення на рівні 0,4%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво скоротилося на 7,6%.
У розрізі основних промислових груп Виробництво товарів проміжного споживання скоротилося на 1%, а по споживчих товарах тривалого користування відбулося скорочення на 3%.
По інвестиційних товарах спостерігалося зростання виробництва на 2%, а по споживчих товарах короткострокового користування та енергії спостерігалося зростання на 1,5% і 4% відповідно.
Промвиробництво в Україні:
Промислове виробництво в Україні у 2020 році у порівнянні з 2019 роком скоротилося на 5,2%.
Промислове виробництво в Україні в червні 2021 року в річному вираженні – до червня 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів збільшилася на 1,1%.
Промислове виробництво в Україні у вересні 2021 року в річному вираженні – до Вересня 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів скоротилося на 0,7%.