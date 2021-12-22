У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в листопаді зросло на 0,1% без урахування сезонного коригування і на 0,5% скоротилося з урахуванням коригування.

Промислове виробництво в Україні в листопаді 2021 року в річному вираженні – до листопада 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів зросло на 0,4%.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, з урахуванням коригування на ефект календарних днів промвиробництво в листопаді скоротилося в річному вираженні на 0,2%.

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У порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в листопаді зросло на 0,1% без урахування сезонної коригування і на 0,5% скоротилося з урахуванням коригування.

Промвиробництво в Україні:

Промислове виробництво в Україні в 2020 році порівняно з 2019 роком скоротилося на 5,2%.

Промислове виробництво в Україні в червні 2021 року в річному вираженні – до червня 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів збільшилася на 1,1%.

Промислове виробництво в Україні у вересні 2021 року в річному вираженні – до Вересня 2020 року – без урахування коригування на ефект календарних днів скоротилося на 0,7%.

Промислове виробництво в Україні в жовтні 2021 року у річному вираженні – до жовтня 2020 року-без урахування коригування на ефект календарних днів зросло на 1,4%.