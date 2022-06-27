Арешт був накладений на дев'ять українських підприємств, що належать російським холдинговим компаніям.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну наклали арешт на майно російських корпорацій.

Загальна сума арештованого майна становить понад 4,5 млрд гривень. Про це повідомляти Офіс Генпрокурора.

"В ході досудового розслідування, розпочатого за фактом планування і ведення агресивної війни РФ проти України, встановлено, в тому числі приховані в офшорних юрисдикціях, активи російських корпорацій, які могли використовуватися в підривній діяльності проти країни", - йдеться в повідомленні.

Арешт був накладений на дев'ять українських підприємств, що належать російським холдинговим компаніям "Ростех"; "Татнефть"; "РусАл"; "Група ДМС";

Також арешт був накладений на 70 об'єктів нерухомого майна, майнові комплекси та земельні ділянки, чия вартість понад 4,5 млрд грн.

Війна проти України та дефолт РФ:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія.

У разі, якщо проспекти емісії не передбачають рублеві виплати, а валютні не надійдуть на рахунки кредиторів до кінця пільгового періоду терміном на місяць, це означатиме дефолт Росії.

Під час фінансової кризи в Росії та обвалу рубля в 1998 році уряд президента Бориса Єльцина оголосив дефолт по внутрішньому боргу в розмірі $40 млрд.

Востаннє Росія терпіла дефолт стосовно своїх іноземних кредиторів понад століття тому, коли більшовики під керівництвом Володимира Леніна відмовилися від боргового тягаря царської епохи в 1918 році.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт за суверенним боргом.

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