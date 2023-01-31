Загальна вартість арештованих активів перевищує 1 млрд грн.

В Україні заарештовано майно російського подсанкционного олігарха, що є одним з найбільших виробників алюмінію в світі.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, заарештовано 32 млн грн найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію.

Кошти підприємства були на депозитному рахунку Держмитслужби. В офісі генпрокурора не називають прізвище олігарха, проте зазначають, що його холдинг є одним з найбільших у світі виробників алюмінію.

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Раніше за клопотаннями прокурорів було заарештовано майно цього суб'єкта господарювання - 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки. Загальна вартість арештованих активів перевищує 1 млрд грн.

"У 2000 році це українське підприємство було приватизовано холдингом, що належить російському олігарху. В даний час він знаходиться під санкціями США і ЄС", — йдеться в повідомленні відомства.

"Група компаній, що входять до нього, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї", — додали у відомстві.

Санкції проти російського олігарха Дерипаски:

Російський оліграх Олег Дерипаска з 2018 року перебуває під санкціями США. Він звернувся до суду, щоб зняти обмеження, але його позов відхилив федеральний суддя в 2021 році.

3 жовтня 2022 року Верховний суд США відхилив клопотання олігарха Дерипаски про скасування санкцій.

12 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо екс-президента Віктора Януковича, бізнесмена Сергія Курченка, російського олігарха Олега Дерипаски і екс-міністра оборони Павла Лебедєва.

12 грудня 2022 року в Росії заарештували готельний комплекс "Імеретинський" і пристані для яхт в Сочі Олега Дерипаски. Майно оцінюється в 1 мільярд доларів.

10 січня 2023 року Мін'юст подав позов про стягнення активів Дерипаски на користь України.

О. Дерипаска через групи пов'язаних компаній володіє значними активами в Україні: ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів", ПрАТ "Хустський кар'єр", ПрАТ "Жежелевський кар'єр", ТОВ "Гуардон України", ТОВ "Компанія "алюміній України", ТОВ "сервісний центр "Металург", ТОВ "час ІТ", ТОВ "Охорона МГО", ТОВ "Центр обліку Миколаїв", Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм", ТОВ "Запорожаллюмінторг", АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", нежитловою нерухомістю, технікою й т. ін.

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