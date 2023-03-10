Кошти допоможуть громадам збалансувати фінансовий стан місцевих бюджетів, зважаючи на кількість внутрішньо переміщених осіб, та підтримають громади, які зазнали негативного впливу від війни.

Кабінет міністрів затвердив перший етап розподілу додаткової дотації з державного бюджету для 17 областей і 853 громад, які зазнали негативного впливу від війни.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram. "Уряд продовжує підтримувати регіони. Понад 10,2 млрд грн отримають області й громади на здійснення своїх повноважень, фінансування зарплат і оплату комунальних послуг. Сьогодні затвердили перший етап розподілу додаткової дотації з державного бюджету для 17 областей і 853 громад, які зазнали негативного впливу від повномасштабної збройної агресії Росії. Другий етап розподілу здійснюватиметься щоквартально", - зазначив він.

За словами Шмигаля, відповідні кошти допоможуть громадам збалансувати фінансовий стан місцевих бюджетів, зважаючи на кількість внутрішньо переміщених осіб, та підтримають громади, які зазнали негативного впливу від повномасштабної російської агресії.

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Наслідки війни в Україні

18 січня Денис Шмигаль заявив, що через постійні атаки російських війських відновлення потребують 160 тис. об'єктів інфраструктури і житлових будинків.

Також у січні відомо, що Кабмін у 2023 році планує отримати $17 млрд на відновлення майна, пошкодженого та зруйнованого внаслідок війни.

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