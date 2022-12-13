Заяви щодо зміни адреси реєстрації чи зняття з обліку розглядаються протягом 15 хвилин з моменту подачі у "Дії".

Змінити адресу реєстрації або знятись з обліку ВПО відтепер можна онлайн у застосунку "Дія".

"Відсьогодні для внутрішньо переміщених осіб ми забезпечили можливість змінити адресу реєстрації проживання або знятись з обліку, без бюрократії та необхідності звертатися до органів соцзахисту",- заявила міністр соцполітики Оксана Жолнович.

У міністерстві надали інструкцію таких процедур у "Дії". Щоб змінити адресу реєстрації ВПО, слід натиснути на меню довідки ВПО в застосунку, обрати "Змінити адресу фактичного проживання" та натиснути "Почати". Далі слід вказати адресу свого поточного місця перебування, підтвердити своє місце перебування за допомогою геолокації та відправити заяву на розгляд. Заява буде опрацьована протягом 15 хвилин: про її опрацювання надійде сповіщення.

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Щоб знятись з обліку ВПО в "Дії", потрібно натиснути на меню довідки ВПО, обрати пункт "Скасувати статус ВПО", натиснути "Почати" і відправити заяву на розгляд. Так само заява має бути розглянута протягом 15 хвилин.

Документи і нововведення у "Дії": що відомо

25 листопада на порталі "Дія" розпочали запис на бета-тест заяви про реєстрацію шлюбу.

2 грудня в застосунку "Дія" ввели функцію оцінки якості.

7 грудня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову № 1299, яка дозволяє використовувати електронне водійське посвідчення в "Дії" без пластикового аналога.

12 грудня на порталі "Дія" запустили бета-тест послуги з надання витягу з Єдиного державного реєстру (ЄДР).