Загальна ринкова капіталізація криптовсесвіту вперше з початку листопада перевищила 1 трильйон доларів.

Вартість криптовалюти Bitcoin сьогодні, 14 січня, вперше з початку листопада перевищила 21 тисячу доларів.

На момент написання новини, згідно з даними CoinDesk, вартість BTC за добу зросла на 10,6% і становить $20879. Сьогоднішній максимум наразі зафіксований на рівні $21237.

Другий за величиною токен Etherium зріс на 9,13%, а інші, такі як Cardano та Dogecoin, також продемонстрували зростання.

Відео дня

Згідно з даними CoinGecko, загальна ринкова капіталізація криптовсесвіту вперше з початку листопада перевищила 1 трильйон доларів, пише Bloomberg.

Експерти пов'язують зростання вартості криптовалют зі звітом Федеральної резервної системи США, в якому йдеться про подолання піку інфляції у країні. Зокрема, споживчі ціни зросли на 6,5% за 12 місяців до грудня, що є найнижчим темпом інфляції за більш ніж рік.

Через це індекси традиційних цінних паперів також зростали упродовж останнього тижня. ФРС США має намір перейти до меншого підвищення процентної ставки після подальшого приборкання інфляції.

Крипторинку також допомогла й новина про повернення активів на суму 5 млрд. доларів біржі FTX, яка на початку листопада оголосила про банкрутство.

Прогноз щодо Bitcoin і Ethereum на 2023 рік

Аналітик Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун вважає, що попри невдалий минулий рік, вартість ВТС та ЕТН істотно зросте в 2023 році, передає noworries.

"Я цілком переконаний, що біткоїн та ефіріум покажуть себе краще за інші активи, але на них все одно тиснутиме падіння фондового ринку. Мене здивувала стійкість ETH - попри всі перипетії, Ethereum зріс у ціні", - сказав МакГлоун.

За його словами, вартість Ethereum зросла у 12 разів за останні три роки, випередивши інші альткоїни. Його розробники забезпечили токену перспективне майбутнє завдяки історичному переходу з proof-of-work (PoW) на proof-of-stake (PoS).

Від Bitcoin МакГлоун також очікує повернення до зростання цього року, попри його падіння наприкінці 2022 року.

Вартість Bitcoin - що передувало

Як повідомляв УНІАН, увечері 9 листопада 2022 року вартість Bitcoin впала нижче 17 тисяч доларів. Востаннє криптовалюта коштувала стільки за два роки до цього - у листопаді 2020 року. Ще 5-8 листопада вартість Bitcoin варіювалася в межах 20-21 тисяч доларів.

Історичний рекорд вартості в 69 тисяч доларів за Bitcoin був досягнутий в листопаді 2021 року. Криптоінвестори очікували його подальше зростання до 100, а то й 200 тисяч доларів. Однак цього не сталося.

З травня 2021 року Bitcoin був не дорожче 30 тисяч доларів. А з початку літа 2022 валюта опускалася до 17,6 тисяч і на піку досягала 25 тисяч доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: