Експерт зазначив, що від високої інфляції страждає не тільки Україна, але і США.

В Україні високий рівень інфляції, через що гривня знецінюється. У цих умовах вигіднішим є купівля облігацій внутрішньої позики.

На думку керівника аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександра Паращія, зараз немає причин скуповувати долари.

"Поки я не бачу причин для того, щоб купувати долари. Ми бачимо, що гривня знецінюється через високу інфляцію, тобто її купівельна спроможність зменшується. Але те ж саме відбувається і з доларом. У США теж досить немаленька інфляція", - розповів експерт у коментарі виданню Обозреватель.

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При цьому він вказав, що вигіднішим в нинішніх умовах є купівля ОВДП

"Щодо доларів, чесно кажучи, важко сказати, що це дуже хороша інвестиція", – підсумував Паращій.

Курс валют в Україні - що відомо

У Національному банку повідомили, що на тлі військових дій рівень інфляції швидко зростає. Ще одним проінфляційним фактором був ефект перенесення на ціни коригування офіційного курсу гривні до долара США.

При цьому міністр економіки Юлія Свириденко очікує подальше зростання інфляції в Україні на тлі постійних відключень електроенергії. За оцінками Міністерства, обсяг виробництва в період з серпня по вересень впав на 35%, а в жовтні - на 39%.

Економічний експерт Данило Монін вважає, що до кінця листопада курс долара складе порядку 40-41 грн / дол.

Станом на 10 листопада курс долара склав 40,65 грн/дол.

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