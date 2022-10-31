Бізнесмен раніше вже зізнавався в любові до Dogecoin, і інвестори бачать нові перспективи для криптовалюти після придбання ним соцмережі.

Курс криптовалюти Dogecoin підскочив за останній тиждень більш ніж на 100%, чому сприяла новина про покупку соцмережі Twitter Ілоном Маском, який є прихильником цифрових активів.

За даними CoinMarketCap, 30 жовтня курс Dogecoin оновив максимум з квітня 2021 року на позначці в $0,14. На момент публікації новини ціна за одну монету злегка скорегувалася і становить $0,12.

Найдорожча "жартівлива" криптовалюта почала активно рости в ціні в ніч на 27 жовтня після того, як мільярдер закрив операцію з купівлі Twitter за $44 мільярдів. Мільярдер раніше вже зізнавався в любові до Dogecoin, і інвестори бачать нові перспективи для криптовалюти після придбання ним соцмережі.

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Одним зі способів просування Dogecoin, на їхню думку, міг би стати прийом криптовалюти для оплати підписку преміум-сервісу Twitter Blue. Раніше цього року одна з компаній Ілона Маска – Tesla – почала приймати оплату в "догекоїнах".

Купівля Ілоном Маском твіттера: що потрібно знати

9 липня стало відомо про те, що засновник SpaceX, мільярдер Ілон Маск розірвав угоду про придбання соціальної мережі Twitter. Вартість угоди повинна була скласти $ 44 млрд.

Компанія майже відразу подала на нього до суду, щоб оскаржити рішення Маска про відмову від покупки соцмережі. Судовий процес був призначений на 17-21 жовтня, але за два тижні до початку слухань Маск заявив, що все-таки готовий купити соцмережу за $44 млрд.

Отримавши доступ до компанії, Маск почав скорочувати штат компанії та знімати довічні бани. Раніше бізнесмен запевнив, що не звільнятиме 75% штату.

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