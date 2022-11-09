За 5 днів криптовалюта подешевшала на 20%.

Увечері в середу, 9 листопада, вартість Bitcoin впала нижче 17 тисяч доларів.

Як свідчать дані Google Фінанси, за сьогодні цифрова валюта впала в ціні на 8,8%. До 18:00 за київським часом вартість Bitcoin становила 16 873 доларів.

Востаннє криптовалюта коштувала стільки майже два роки тому – у листопаді 2020 року.

Відео дня

Ще 5-8 листопада вартість Bitcoin варіювалася в межах 20-21 тисяч доларів. 8 листопада ціна вперше впала нижче 20 тисяч доларів. Після Bitcoin продовжив дешевшати. За 5 днів криптовалюта втратила більше 20% вартоcті.

Що відбувається з однією з головних криптовалют

Нагадаємо, історичний рекорд вартосты – 69 тисяч доларів за Bitcoin – був досягнутий в листопаді минулого року. Криптоінвестори розраховували на нові висоти – 100 або навіть 200 тисяч доларів. Однак нового піку не сталося.

З травня поточного року Bitcoin був не дорожче 30 тисяч доларів. А з початку літа 2022 валюта опускалася до 17,6 тисяч і на піку досягала 25 тисяч доларів.

Деякі експерти впевнені, що Bitcoin вже досяг свого "дна", інші прогнозують падіння до 10-11 тисяч доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: