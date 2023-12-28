Після перехідного періоду у три роки юридичним особам буде заборонено перебувати на "спрощенці".

Уряд ухвалив Національну стратегію доходів, яка передбачає суттєві зміни в системі оподаткування для підприємців.

Згідно з опублікованою стратегією, вона має на меті реформувати спрощену систему оподаткування (ССО), зокрема, звузивши сферу її застосування шляхом виключення юридичних осіб та збільшивши ефективні ставки податків до рівня загального режиму.

"Реформа спрощеної системи оподаткування повинна підтримати розвиток в Україні мікро та малого бізнесу та усунути можливості викривлення конкурентного середовища великими компаніями за рахунок зловживання перевагами ССО", - сказано в документі.

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Зазначається, що протягом перехідного періоду у три роки ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи будуть поступово збільшуватися до 18%. Після закінчення перехідного періоду юридичним особам буде заборонено перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Крім цього, друга та третя групи ССО для ФОПів будуть об’єднані в одну групу, і всі платники цієї групи сплачуватимуть податок від обсягу отриманого доходу в розмірі від 3% до 17% залежно від сфери діяльності. Також підприємці об’єднаної другої групи обов’язково матимуть застосувати РРО.

Перша група спрощеної системи оподаткування буде звужена - перелік видів діяльності, дозволених для участі в ній, буде переглянутий з метою скорочення. Підхід до оподаткування також буде переглянуто: фіксований розмір податку буде скасовано, натомість підприємці сплачуватимуть виключно відсоток з фактично отриманого доходу.

Для виробників сільськогосподарської продукції (юридичних осіб) ставки єдиного податку протягом трьох років також будуть збільшуватися з метою заохочення юридичних осіб до самостійного переходу на загальну систему оподаткування. Після закінчення перехідного періоду для юридичних осіб буде встановлено заборону для перебування на спрощеній системі оподаткування.

"Будуть скасовані виключення стосовно можливості ведення господарської діяльності без обов’язку здійснювати облік та документально підтверджувати походження товарів, що знаходяться в реалізації. Такий облік буде максимально спрощеним, але обов’язковим", - сказано в документі.

Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки - що відомо

Уряд 27 грудня затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, чим виконав один зі структурних маяків програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що мета стратегії - посилити фіскальну спроможність держави, адаптувати податкове і митне законодавство до стандартів ЄС, створити стимули для післявоєнного відновлення та економічного зростання.

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