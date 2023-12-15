Загальний обсяг зовнішнього фінансування складає понад 38 млрд доларів.

Міністерство фінансів України опублікувало інформацію про джерела фінансування державного бюджету у 2023 році. Загальний обсяг фінансування станом на 15 грудня склав 53,1 млрд доларів, або 1,942 трлн грн.

Найбільше коштів отримали у вигляді макрофінансової допомоги від Єврооюзу. У першу трійку також увійшли кошти від розміщення облігацій внутрішніх державних позик, а також гранти США відповідно. Про це свідчать опубліковані у Telegram дані Мінфіну.

Найбільшими у поточному році були такі ресурси:

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макрофінансова допомога від Європейського Союзу – 17,9 млрд доларів;

ОВДП – 14,7 млрд доларів США (еквівалент);

гранти від Сполучених Штатів Америки – 10,9 млрд доларів;

кошти від МВФ у рамках програми Механізму розширеного фінансування – 4,5 млрд доларів;

пільгове фінансування від Канади – 1,8 млрд доларів;

пільгове фінансування від Японії – 1,5 млрд доларів.

У Кабміні також зазначили, що загальний обсяг зовнішнього фінансування у 2023 році складає 38,4 млрд доларів.

Бюджет України на 2024 рік

Бюджет України на 2024 рік, який президент Володимир Зеленський підписав в кінці листопада, передбачає збільшення доходів на 22 млрд грн, до 1,768 трлн грн, зменшення дефіциту державного бюджету на 22 млрд грн, до 1,57 трлн грн. Видатки залишились майже такими ж – 3,35 трлн грн.

За даними Мінфіну, військові видатки наступного року будуть повністю профінансовані. Так, планові податкові надходження від громадян та бізнесу передбачено на рівні 1,58 трлн грн, а видатки на оборону становлять 1,69 трлн грн.