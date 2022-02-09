Аналітики Fitch відзначають, що напруженість навколо України збільшила ризик конфлікту й запровадження більш серйозних санкцій проти Росії.

Економіці Росії буде завдано серйозної шкоди, навіть якщо вона відмовиться від планів щодо вторгнення на територію України.

Про це, як повідомляє РБК, заявили аналітики рейтингових агентств S&P і Fitch.

Аналітики Fitch відзначають, що напруженість навколо України збільшила ризик конфлікту і впровадження більш серйозних санкцій проти Росії.

"Санкції, ймовірно, будуть відповідати яким-небудь діям, які будуть зроблені Росією, щодо чого зберігається висока невизначеність", — йдеться в матеріалах Fitch.

Читайте такожУ Кремлі прокоментували обвал російської економіки через Україну

S&P, також відзначають, що на економіку Росії впливає загострення ситуації з Україною і перспектива введення санкцій: заборона російським банкам проводити операції в доларах США, відключення від міжнародної системи SWIFT, заборона для інвесторів на володіння російськими державними борговими зобов'язаннями на вторинному ринку.

"Навіть якщо ці вкрай негативні сценарії не будуть реалізовані, ризик введення суворих санкцій, швидше за все, буде обмежувати перспективи довгострокового зростання російської економіки та, можливо, зробить її привабливість для інвесторів низькою в середньостроковій і довгостроковій перспективі, що ще більше послабить її інтеграцію у світову економіку", — йдеться в матеріалах S&P.

Скільки Росія заплатить за агресію:

У січні 2022 року Bloomberg повідомляв, що санкції, які застосовуються до Росії через загрозу військового вторгнення на територію України, завдають серйозної шкоди російському бюджету. Так, за підрахунками аналітиків заборона на покупку західними фондами державного боргу РФ обійдеться Росії в 10 мільярдів доларів на рік.

Заборона іноземної участі в локальних державних боргових паперах обійдеться в 60 мільярдів доларів. Припинення доступу до платіжної системи Swift обійдеться Росії в 535 мільярдів доларів на рік.

15 січня 2022 року експерти розповіли про наслідки жорстких санкцій для економіки РФ. Аналітики вважають, що у разі нападу на Україну і введення санкцій США, запропонованих демократами, відтік капіталу з боргового і фондового ринків Росії може наблизитися до показників 2014-2015 років, а рубль втратить до 20%.

Обвал російського фондового ринку: